На Пулковском после ДТП легковушка ушла под землю

Автомобиль оказался в яме.

На Пулковском шоссе 3 декабря произошла авария, в результате которой один из автомобилей оказался в яме. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла недалеко от дома номер 40. Там столкнулись две машины, в результате чего одна из них уткнулась «носом» в яму и начала уходить под землю. Непонятно, что стало причиной происшествия и насколько серьезные его последствия.

На место выехали сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском водитель маршрутки вывалился из водительской кабины. Пассажиры могли попасть в серьезную аварию, но машина остановили кусты.