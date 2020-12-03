На Пулковском после ДТП легковушка ушла под землю

На Пулковском после ДТП легковушка ушла под землю
Автомобиль угодил в яму. Фото: скриншот Вконтакте

Автомобиль оказался в яме.

На Пулковском шоссе 3 декабря произошла авария, в результате которой один из автомобилей оказался в яме. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла недалеко от дома номер 40. Там столкнулись две машины, в результате чего одна из них уткнулась «носом» в яму и начала уходить под землю. Непонятно, что стало причиной происшествия и насколько серьезные его последствия.

На место выехали сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском водитель маршрутки вывалился из водительской кабины. Пассажиры могли попасть в серьезную аварию, но машина остановили кусты.

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