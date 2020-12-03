На Московском водитель маршрутки вывалился из водительской кабины

На Московском водитель маршрутки вывалился из водительской кабины
Устанавливаются обстоятельства инцидента с участием маршрутки. Фото: Pixabay

Пассажиры могли попасть в серьезную аварию, но машина остановили кусты.

На Московском шоссе сегодня, 3 декабря, произошла авария с участием маршрутки. Водитель по непонятной причине вывалился из кабины во время движения, а пассажиры поехали дальше одни. Об этом пишет 78.ru.

Общественный транспорт врезался в кусты, которые и остановили его. Пассажиры чудом остались живы – как раз горел «красный» свет, поэтому все участники движения стояли. Некоторые получили несерьезные травмы.

Непонятно, почему водитель упал. Очевидцы уверяют, что он был трезвым. После того, как мужчина встал на ноги, он кинулся на помощь людям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мяглово в ДТП погиб пешеход: он хотел перебежать дорогу. Иномарка наехала на человека, который неожиданно выбежал на проезжую часть.

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