В Мяглово в ДТП погиб пешеход: он хотел перебежать дорогу

Иномарка наехала на человека, который неожиданно выбежал на проезжую часть.

Во Всеволожском районе сегодня, 3 декабря, произошла смертельная авария. Об этом рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в Мяглово – там иномарка наехала на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель не успел среагировать и сбил человека с ног. Он получил серьезные травмы и скончался на месте инцидента.

На место прибыли сотрудники спецслужб. Пока что личность пострадавшего не установлена. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Московском районе поймали мужчину, стрелявшего из машины на КАД. Водитель пытался скрыться с места инцидента, но у него ничего не вышло.