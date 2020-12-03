В Московском районе поймали мужчину, стрелявшего из машины на КАД

Водитель пытался скрыться с места инцидента, но у него ничего не вышло.

В Московском районе сегодня, 3 декабря, поймали мужчину, который устроил стрельбу на КАД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Водитель стрелял по колесам грузовика «Вольво» из пневматического пистолета на КАД у съезда на Шафировский. Что стало причиной конфликта – непонятно. Сотрудники ДПС отправились ловить агрессора и смогли остановить его на улице Орджоникидзе. После его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти инспекторы ГИБДД со стрельбой задерживали водителя-нарушителя. Скрываясь от полицейских, мужчина не только нарушал закон, но и своим агрессивным вождением создавал серьезную угрозу для других участников дорожного движения.