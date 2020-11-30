В Ленобласти инспекторы ГИБДД со стрельбой задерживали водителя-нарушителя

В Ленобласти инспекторы ГИБДД со стрельбой задерживали водителя-нарушителя
Нарушитель доставлен в полицию, где в отношении него составлены административные протоколы. Фото: pixabay

В поселке Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области в ходе профилактического рейда «Нетрезвый водитель» инспекторы ГИБДД попытались остановить мужчину на «Фольксваген Поло», который в ответ на призывы затормозить лишь ускорился и выехал на «встречку».

Тогда правоохранители стали преследовать злоумышленника, но он по-прежнему не думал сбавлять скорость. Скрываясь от полицейских, мужчина не только нарушал закон, но и своим агрессивным вождением создавал серьезную угрозу для других участников дорожного движения.

В результате инспектору ГИБДД пришлось прибегнуть к использованию табельного оружия. Он трижды выстрелил по колесам авто и еще раз — в воздух. Вскоре после этого машину удалось остановить. За рулем находился 26-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Нарушителя доставили в полицию для составления протокола. Отметим, что в результате гонки никто не пострадал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Энергетиков девушка въехала в охваченную огнем иномарку.

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