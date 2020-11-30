Автоледи въехала в горящую иномарку на Энергетиков

В Петербурге на проспекте Энергетиков загорелся легковой автомобиль. По словам очевидцев, в горящий транспорт влетела другая машина.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 30 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Густой дым окутал автомобиль марки Hyundai Accent. На кадрах видно, что видимость на дороге сильно ухудшилась, из-за чего в горящую машину въехала автоледи. Однако пользователи не уточнили, столкновение произошло до или после пожара.

«Кричит, что он виноват», — передает словам водителя-женщины очевидец.

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