Автоледи въехала в горящую иномарку на Энергетиков

Автоледи въехала в горящую иномарку на Энергетиков
Место ЧП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на проспекте Энергетиков загорелся легковой автомобиль. По словам очевидцев, в горящий транспорт влетела другая машина.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 30 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Густой дым окутал автомобиль марки Hyundai Accent. На кадрах видно, что видимость на дороге сильно ухудшилась, из-за чего в горящую машину въехала автоледи. Однако пользователи не уточнили, столкновение произошло до или после пожара.

«Кричит, что он виноват», — передает словам водителя-женщины очевидец.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель каршеринга «протаранил» припаркованные автомобили на Хошимина.

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