Водитель каршеринга «протаранил» припаркованные автомобили на Хошимина

Водитель каршеринга «протаранил» припаркованные автомобили на Хошимина
Водитель каршеринга мог не справиться с управлением. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Северной столице владельцы автомобилей пострадали из-за «тарана» от каршеринга.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 28 ноября, на улице Хошимина водитель арендованного автомобиля врезался в припаркованные автомобили. Повреждения получил сам каршеринг, а также невольные соучастники ДТП. Об этом сообщили очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что на данный момент неизвестны причины инцидента и то, в каком состоянии находится водитель. К месту происшествия прибудут сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Королева возле одного из сетевых магазинов работает уже четыре часа реанимация. Также на месте происшествия находятся сотрудники полиции. Обстоятельства и причины инцидента до сих пор неизвестны.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп каршеринговый автомобиль припаркованные автомобили улица хошимина


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
От взрыва газа в доме во Всеволожске пострадали три квартиры
Гол Александра Кокорина приблизил «Спартак» к «Зениту» в турнирной таблице
Во Всеволожске горит квартира после взрыва газа
Водитель каршеринга «протаранил» припаркованные автомобили на Хошимина
В центре «Вектор» ожидают окончание пандемии Covid-19 в 2021 году
На Королева более четырех часов работает реанимация по неизвестным ...
Скончался футболист сборной Сенегала Папа Буба Диоп
В Петербурге прошел несогласованный с властями концерт группы «Чиж & Co»