Водитель каршеринга «протаранил» припаркованные автомобили на Хошимина

Водитель каршеринга мог не справиться с управлением. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Водитель каршеринга мог не справиться с управлением. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Северной столице владельцы автомобилей пострадали из-за «тарана» от каршеринга.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 28 ноября, на улице Хошимина водитель арендованного автомобиля врезался в припаркованные автомобили. Повреждения получил сам каршеринг, а также невольные соучастники ДТП. Об этом сообщили очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что на данный момент неизвестны причины инцидента и то, в каком состоянии находится водитель. К месту происшествия прибудут сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Королева возле одного из сетевых магазинов работает уже четыре часа реанимация. Также на месте происшествия находятся сотрудники полиции. Обстоятельства и причины инцидента до сих пор неизвестны.