На Королева более четырех часов работает реанимация по неизвестным обстоятельствам

В Северной столице уже несколько часов сотрудники полиции и скорой помощи работают с человеком на проспекте Королева.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел в 16:45 возле одного из магазинов «Пятерочка» на проспекте Королева. С этого времени на объекте работают сотрудники полиции и реанимация.

«Подъехала реанимация стоит с 16:45, сейчас 20:45, все стоят, было 4 полицейских машины, позже подъехала вторая реанимация, натянули ленту, проезду мешают. Что случилось неизвестно», — говорится в сообщении местных жителей.

На данный момент степень повреждений человека неизвестна. Также остается непонятной и причина произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Солидарности работает скорая помощь после ДТП с двумя автомобилями.