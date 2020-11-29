На проспекте Солидарности работает «скорая» после ДТП с несколькими автомобилями

Авария на проспекте Солидарности. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Авария на проспекте Солидарности. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Пострадавшим в жутком ДТП оказывают помощь сотрудники скорой помощи.

Авария произошла на проспекте Солидарности поздно вечером в воскресенье, 29 ноября. На трассе столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Как отмечают местные жители, на месте работает скорая помощь, а также сотрудники ГИБДД.

На данный момент устанавливаются причины проишествия. Информация о том, насколько сильно пострадали участники аварии, не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге иномарка на проспекте Энтузиастов протаранила здание.

Женщина врезалась в жилой дом, при этом сама водитель не пострадала в аварии, в отличие от ее автомобиля.