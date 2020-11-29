На проспекте Энтузиастов иномарка протаранила стену жилого дома

В воскресенье, 29 ноября, на проспекте Энтузиастов в Красногвардейском районе Северной столицы водитель «Ниссана» «не заметил» стену жилого дома.

Дорожный инцидент произошел около четырех часов дня, о случившемся сразу же рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», сопроводив публикацию фотографиями и видеозаписями с места происшествия.

На снимках видно, что «Nissan Tiida», вылетев с проезжей части, буквально протаранил железное ограждение клумбы и по газону въехал в стену здания. За рулем автомобиля находилась девушка, которая, по предварительной информации, не получила никаких травм. Что стало причиной инцидента, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском острове на улице Одоевского пешеход попал под машину, переходя дорогу по «зебре».