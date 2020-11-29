Пешеход попал под машину, переходя дорогу по зебре на Одоевского

Пешеход попал под машину, переходя дорогу по зебре на Одоевского
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на улице Одоевского произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавший переходил дорогу в положенном месте.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 29 ноября, у дома №4. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Сбили человека», — написал автор записи.

На месте работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Информация о состоянии пострадавшего не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каршеринг снес забор в парке Екатерингоф. Обстоятельства случившегося выясняются.

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