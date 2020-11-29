Каршеринг снес забор в парке Екатерингоф

Машина снесла забор на входе в парк Екатерингоф. Фото: vk.com/spb_today

Машина снесла забор на входе в парк Екатерингоф. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице произошло очередной ДТП с каршерингом. Неизвестный водитель на арендованном авто снес забор на входе в парк Екатерингоф.

Помятую машину сервиса «Яндекс.Драйв» горожане заметили сегодня утром, 29 ноября, у парка Екатерингоф. Фотографиями авто очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам подписчиков, пользователь каршеринга «решил проблему с парковочных местом», снеся забор на входе в парк со стороны Перекопской улицы.

Обстоятельства случившегося неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские подстрелили гонщика на Toyota во время погони в Петербурге. Требования об остановке он проигнорировал и увеличил скорость.