Полицейские подстрелили гонщика на Toyota во время погони в Петербурге

Полицейские подстрелили гонщика на Toyota во время погони в Петербурге
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге сегодня ночью развернулась погоня за водителем на Toyota Camry. Остановить его полицейские смогли только открыв стрельбу. Автомобилист получил ранение и был госпитализирован в одну из больниц.

Водителя, нарушающего ПДД, заметили около трех часов ночи на пересечении Московского проспекта и улицы Бассейной. Требования об остановке он проигнорировал и увеличил скорость. После продолжительной погони один из полицейских применил табельное оружие. Он сделал один выстрел в воздух и два в сторону машины.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, остановить нарушителя удалось у дома №2 по Малодетскосельскому проспекту. В результате погони злоумышленник получил ранение. Правоохранители вызвали скорую помощь и оказали нарушителю первую помощь.

В настоящее время мужчина находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено административное производство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы стали свидетелями погони на Малодетскосельском проспекте. По их словам, приехало 12 машин ДПС и две кареты скорой помощи, одна машина ДПС оказалась повреждена.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти дтп новости спб погоня


 

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Полицейские подстрелили гонщика на Toyota во время погони в Петербурге