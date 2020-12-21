В Красносельском районе пропавшая девочка сама вернулась домой

В Северной столице сотрудники полиции смогли найти 14-летнюю девочку, которая ушла из дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подросток сама вернулась домой после того, как с ней смогли связаться сотрудники полиции. Девочку удалось успокоить, и она пришла к родителям.

Отмечается, что в отношении несовершеннолетней никаких противоправных действий не совершалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мигранта заподозрили в развращении 13-летней соседки в Понтонном. В полицию обратилась мама ребенка. Она рассказала, что 34-летний гражданин Киргизии, работающий кассиром, вошел в комнату, где находилась ее 13-летняя дочь, и совершил развратные действия сексуального характера в отношении школьницы. В настоящее время он находится в изоляторе.