В Красносельском районе пропавшая девочка сама вернулась домой

В Красносельском районе пропавшая девочка сама вернулась домой
С пропавшей девочкой полицейские смогли связаться. Фото: pixabay

В Северной столице сотрудники полиции смогли найти 14-летнюю девочку, которая ушла из дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подросток сама вернулась домой после того, как с ней смогли связаться сотрудники полиции. Девочку удалось успокоить, и она пришла к родителям.

Отмечается, что в отношении несовершеннолетней никаких противоправных действий не совершалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мигранта заподозрили в развращении 13-летней соседки в Понтонном. В полицию обратилась мама ребенка. Она рассказала, что 34-летний гражданин Киргизии, работающий кассиром, вошел в комнату, где находилась ее 13-летняя дочь, и совершил развратные действия сексуального характера в отношении школьницы. В настоящее время он находится в изоляторе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
красносельский район несовершеннолетние новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Здание «Ростелекома» в центре Петербурга продали под апартаменты
В Петербурге детская психиатрия получила штраф за допуск к работе врача с ...
В Петербурге нелегалы работали по поддельным документам более полутора лет
Суточная заболеваемость COVID-19 в России обновила рекорд
В Петербурге подан иск в суд из-за незадекларированной дачи Беглова
Покрас Лампас разработал лимитированный дизайн для МегаФона
Петербуржца отправили в колонию поселение за доги по алиментам
Около 12% петербуржцев готовы работать 1 января