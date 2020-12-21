Мигранта заподозрили в развращении 13-летней соседки в Понтонном

Мигранта заподозрили в развращении 13-летней соседки в Понтонном
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Колпинском районе Петербурга задержали подозреваемого в совершении преступления сексуального характера в отношении школьницы.

В субботу, 19 декабря, в отдел полиции обратилась 47-летняя гражданка Таджикистана. Она рассказала, что около двух часов ночи сосед по коммунальной квартире, 34-летний гражданин Киргизии, работающий кассиром, вошел в комнату, где находилась ее 13-летняя дочь, и совершил развратные действия сексуального характера в отношении школьницы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в этот же день стражи порядка задержали предполагаемого злоумышленника. В отношении него был составлен протокол, а также возбуждено уголовное дело. В настоящее время он находится в изоляторе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец полгода развращал несовершеннолетнюю девочку.

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