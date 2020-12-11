Петербуржец полгода развращал несовершеннолетнюю девочку

Петербуржец полгода развращал несовершеннолетнюю девочку
Мужчина развращал школьницу. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В Невском районе Петербурга правоохранители задержали пожилого подозреваемого в домогательствах к несовершеннолетней девочке.

В четверг, 10 декабря, в отдел полиции обратилась 41-летняя женщина, работающая кассиром. Она рассказала, что в период с июня по декабрь текущего года неизвестный совершал действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 63-летний мужчина.

По факту развратных действий возбудили уголовное дело. Решается вопрос о мере пресечения для задержанного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании водителя строительной компании за интим со школьником на заднем сиденье авто.

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