Задержан водитель строительной компании за интим со школьником на заднем сиденье авто

Задержан водитель строительной компании за интим со школьником на заднем сиденье авто
Мужчина развращал мальчика в припаркованном авто. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербурженка обратилась в полицию и рассказала, что незнакомец домогается ее сына в соцсети. Извращенца поймали после сношения со школьником.

В отдел полиции 1 декабря обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный со страницы в соцсети «ВКонтакте» домогается и склоняет к сексуальной близости ее 13-летнего мальчика.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 10 числа стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении, им оказался 36-летний мужчина, работающий водителем в строительной компании. Выяснилось, что мужчина неоднократно совершал половые сношения с ребенком. Все происходило на заднем сиденье авто.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская школьница продавала свои фото «ню» в соцсети.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержание новости СПб половое сношение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция задержала 26 иностранцев после рейда на рынке на Садовой улице
Задержан водитель строительной компании за интим со школьником на заднем ...
В Петербурге завели дело за издевательства над детьми в детском саду
В Кронштадте неизвестные обманули пенсионерку на один млн рублей путем ...
Пенсионерка с Алтайской лишилась 700 тысяч после визита соцработников
Врачи предостерегли россиян от ношения масок в мороз
В Смольном объяснили введение ограничений без консультации с бизнесом
В Минстрое заявили о подорожании жилья в 2021 году