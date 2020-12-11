Задержан водитель строительной компании за интим со школьником на заднем сиденье авто

Петербурженка обратилась в полицию и рассказала, что незнакомец домогается ее сына в соцсети. Извращенца поймали после сношения со школьником.

В отдел полиции 1 декабря обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный со страницы в соцсети «ВКонтакте» домогается и склоняет к сексуальной близости ее 13-летнего мальчика.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 10 числа стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении, им оказался 36-летний мужчина, работающий водителем в строительной компании. Выяснилось, что мужчина неоднократно совершал половые сношения с ребенком. Все происходило на заднем сиденье авто.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская школьница продавала свои фото «ню» в соцсети.