Петербургская школьница продавала свои фото «ню» в соцсети

В Калининском районе Петербурга несовершеннолетняя жительница решила заработать в соцсети на своих фотографиях в стиле «ню». На такую идею ее подтолкнул один из пользователей.

В среду, 2 декабря, в отдел полиции обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что 15 ноября в соцсети «ВКонтакте» ее 14-летняя дочь познакомилась с мужчиной под ником «Азиз Алиев». Неизвестный предложил школьнице присылать ему свои фото в обнаженном виде за деньги.

Как стало известно gazeta.spb.ru, с 15 по 19 ноября девочка отправляла свои фотографии, а «Алиев» перечислял ей деньги на банковскую карту. 29 ноября знакомая заявительницы сообщила, что неизвестная по имени «Алена Родионова» прислала ей в соцсети снимок обнаженной девочки. После этого школьница рассказала обо всем родителям.

Семья полная, на учете в органах по делам несовершеннолетних не состоит. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудника «Метростроя» подозревают в развращении школьницы в Ленобласти. К девочке приставали в садоводстве.