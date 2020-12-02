Сотрудника «Метростроя» подозревают в развращении школьницы в Ленобласти

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в приставаниях к несовершеннолетней девочке. К школьнице приставали в садоводстве.

Инцидент произошел в Выборгском районе Ленобласти. 29 ноября в в полицию Красносельского района обратилась 42-летняя женщина. Она рассказала, что в одном из садоводств неизвестный совершил развратные действия в отношении ее несовершеннолетней 12-летней дочери.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница отметила, что злоумышленник действовал в период с 4 по 29 ноября.

Во вторник, 1 декабря, в своей квартире на Белградской улице стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 63-летний сотрудник «Метростроя». Мужчину поместили в изолятор.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленской улице задержали 37-летнего мужчину за интим со школьницей.