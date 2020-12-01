На Ленской задержали 37-летнего мужчину за интим со школьницей

На Ленской задержали 37-летнего мужчину за интим со школьницей
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали подозреваемого в половом сношении с несовершеннолетней девочкой. В полицию обратилась ее мама.

В понедельник, 30 ноября, к правоохранителям обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала, что малознакомый ее 14-летней дочери неоднократно вступал с ней в половую связь по месту своего проживания, а также по месту проживания несовершеннолетней.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в тот же день стражи порядка задержали 37-летнего мужчину. Горожанина поймали в его же квартире на Ленской улице.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти незнакомец изнасиловал петербургскую школьницу.

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