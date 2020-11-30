В Ленобласти незнакомец изнасиловал петербургскую школьницу

В Ленобласти незнакомец изнасиловал петербургскую школьницу
В отдел полиции обратилась мать девочки. Фото: Pixabay

Петербургские полицейские начали розыск мужчины, который надругался над школьницей в Выборгском районе Ленобласти.

Преступный инцидент произошел в районе улицы Сосновой СНТ «Карьер Приветнинское». В отдел полиции обратилась 42-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина уточнила, что злоумышленник развращал девочку в период с 4 августа по 29 ноября.

По данному факту проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержанный за изнасилование получал от школьницы эротические фото.

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