В Ленобласти незнакомец изнасиловал петербургскую школьницу

Петербургские полицейские начали розыск мужчины, который надругался над школьницей в Выборгском районе Ленобласти.

Преступный инцидент произошел в районе улицы Сосновой СНТ «Карьер Приветнинское». В отдел полиции обратилась 42-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина уточнила, что злоумышленник развращал девочку в период с 4 августа по 29 ноября.

По данному факту проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержанный за изнасилование получал от школьницы эротические фото.