В Ленобласти задержанный за изнасилование получал от школьницы эротические фото

Жителя Всеволожского района Ленобласти, задержанного за изнасилование школьницы, обвинили в аналогичном преступлении.

Мужчину задержали 14 апреля за изнасилование 13-летней девочки. В ходе проведения оперативных мероприятий 31-летнего горожанина изобличили в том, что 30 декабря прошлого года, находясь в квартире на улице Завеской поселка Янино, принудил 12-летнюю девочку присылать ему эротические фотографии. Он общался с несовершеннолетней в соцсети.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчину оставили под арестом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец споил и изнасиловал свою 13-летнюю дочь. Изначально о страшном инциденте девочка рассказала школьному психологу, после новость дошла и до ее матери.