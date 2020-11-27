В Ленобласти задержанный за изнасилование получал от школьницы эротические фото

В Ленобласти задержанный за изнасилование получал от школьницы эротические фото
Мужчина принудил девочку присылать ему эротические снимки. Фото: pixabay.com

Жителя Всеволожского района Ленобласти, задержанного за изнасилование школьницы, обвинили в аналогичном преступлении.

Мужчину задержали 14 апреля за изнасилование 13-летней девочки. В ходе проведения оперативных мероприятий 31-летнего горожанина изобличили в том, что 30 декабря прошлого года, находясь в квартире на улице Завеской поселка Янино, принудил 12-летнюю девочку присылать ему эротические фотографии. Он общался с несовершеннолетней в соцсети.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчину оставили под арестом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец споил и изнасиловал свою 13-летнюю дочь. Изначально о страшном инциденте девочка рассказала школьному психологу, после новость дошла и до ее матери.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
арест ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти интимные фото


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Выход Петербурга на плато по коронавирусу может затянуться
Петербуржцы борются за скейт-парк на Парнасе, который хотят демонтировать
Физико-математический лицей №239 уходит на «дистанционку» — ...
Пригожин снова пожаловался на финансовые проблемы и обратился к Шнурову
Стало известно, когда в Петербурге откроются елочные базары
Массовая вакцинация от коронавируса в России запланирована на 2021 год
В Петербурге на карантин отправили 118 школьных классов
В Петербурге ограничат движение в связи с проведением Дня Эрмитажа