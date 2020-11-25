Петербуржец споил и изнасиловал свою 13-летнюю дочь

В Петербурге школьница рассказала психологу об изнасиловании родным отцом. Позже выяснилось, что перед надругательством мужчина споил ребенка.

Инцидент произошел 23 ноября. В отдел полиции поступило заявление от преподавателя музыкальной школы, что одну из учениц напоил и изнасиловал родственник.

Как стало известно gazeta.spb.ru, изначально 13-летняя девочка сообщила по СМС о страшном инциденте школьному психологу, после новость дошла и до матери учащейся. Выяснилось, что школьница была в гостях у своего отца, который споил ее спиртным, а потом изнасиловал. При проверке установили, что это уже было не единожды — мужчина сношал свою дочь несколько раз в марте прошлого года.

Девочку осмотрели врачи и в удовлетворительном состоянии отпустили. Подозреваемого объявили в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали египтянина за изнасилование школьницы в отеле.