Петербуржец споил и изнасиловал свою 13-летнюю дочь

Петербуржец споил и изнасиловал свою 13-летнюю дочь
Девочка рассказала о визите к отцу психологу. Фото: Pixabay

В Петербурге школьница рассказала психологу об изнасиловании родным отцом. Позже выяснилось, что перед надругательством мужчина споил ребенка.

Инцидент произошел 23 ноября. В отдел полиции поступило заявление от преподавателя музыкальной школы, что одну из учениц напоил и изнасиловал родственник.

Как стало известно gazeta.spb.ru, изначально 13-летняя девочка сообщила по СМС о страшном инциденте школьному психологу, после новость дошла и до матери учащейся. Выяснилось, что школьница была в гостях у своего отца, который споил ее спиртным, а потом изнасиловал. При проверке установили, что это уже было не единожды — мужчина сношал свою дочь несколько раз в марте прошлого года.

Девочку осмотрели врачи и в удовлетворительном состоянии отпустили. Подозреваемого объявили в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали египтянина за изнасилование школьницы в отеле.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
изнасилование новости спб розыск


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ЖК «Полюстрово» появится новый детский сад, совмещенный с ...
Без «площадки» и мобильников: как изменится экзамен на водительские права
В Колпино мужчина заявил в полицию о минировании жилого дома
В Ленобласти суд взыскал с женщины почти 100 тыс. рублей за долги перед ...
Петербургские депутаты не захотели индексировать пенсии работающих пенсионеров
В Петербурге за сутки на коронавирус проверили почти 33 тысячи человек
Стало известно состояние детей, взятых в заложники отцом в Колпино
Волонтер и двое нанимателей изнасиловали мужчину дубинкой и заперли на ...