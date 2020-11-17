В Петербурге задержали египтянина за изнасилование школьницы в отеле

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы. Мужчина домогался до несовершеннолетней в гостинице на Невском проспекте.

Преступный инцидент произошел 7 ноября. Спустя несколько дней в отдел полиции обратился 55-летний мужчина с заявлением о том, что в отношении его 16-летней дочери были совершены насильственные действия сексуального характера. Он также добавил, что на подростка напал малознакомый мужчина.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, днем 16 ноября полицейские задержали подозреваемого. 37-летнего гражданин Египта поймали у одного из домов на Невском проспекте.

По факту изнасилования возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что египтянин изнасиловал старшеклассницу в отеле на Невском.