Египтянин изнасиловал старшеклассницу в отеле на Невском

Египтянин изнасиловал старшеклассницу в отеле на Невском
В полицию обратился отец девочки. Фото: Pixabay

В Петербурге ученица 10 класса стала жертвой насильника. Задержанным по подозрению в преступлении оказался гражданин Египта.

Инцидент произошел в отеле на Невском проспекте. В среду, 11 ноября, в отдел полиции обратился 55-летний неработающий мужчина. Он рассказал, что 7 ноября малознакомый по имени «Мухаммед» совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 16-летней дочери.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в среду, 11 ноября, по указанному адресу полицейские задержали 36-летнего гражданина Египта. Временно он зарегистрирован в отеле, где произошло преступление.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое домушников жестоко избили и изнасиловали пенсионерку в Шушарах. Женщину били до потери сознания.

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Египтянин изнасиловал старшеклассницу в отеле на Невском
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