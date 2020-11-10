Двое домушников жестоко избили и изнасиловали пенсионерку в Шушарах

В Шушарах двое неизвестных жестоко избили пожилую жительницу. Пока она была без сознания, мужчины решили ее изнасиловать. Все происходило в квартире пенсионерки.

Преступный инцидент случился в понедельник, 9 ноября, в Пушкинском районе Петербурга. В отдел полиции поступило сообщение из больницы о госпитализации 61-летней женщины. Ее доставили в больницу с гематомой затылка, закрытой травмой живота, маточным кровотечением, в состоянии средней тяжести.

Как стало известно gazeta.spb.ru, позже женщина рассказала полицейским, что неизвестные среди ночи пробрались в ее квартиру. Мужчины «южной» национальности, которым примерно 25–28 лет, били ее по голове и животу. В результате женщина потеряла сознание. Когда пострадавшая пришла в себя, она увидела, что лежит голой на полу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские полицейские задержали лжеэлектрика-убийцу, обманывавшего пенсионеров.