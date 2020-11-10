Петербургские полицейские задержали лжеэлектрика-убийцу, обманывавшего пенсионеров

Петербургские полицейские задержали лжеэлектриков-гастролеров, которые обманывали пенсионеров. Злоумышленники продавали им «чудо-реле» по завышенной цене. Один из них был ранее судим за убийство.

Подозреваемых в мошшеничестве поймали в Воронеже. Задержанными оказались 21-летний житель Псковской области, 34-летний житель Кургана, ранее судимый за убийство и угрозу убийством, и 27-летний житель Самары, судимый за незаконный оборот наркотиков.

В октябре аферисты обманули 84-летнюю жительницу Сестрорецка и 73-летнюю жительницу Приморска. Под видом работников электроэнергетической компании они приходили в квартиры пожилых жителей и продавали им датчики контроля напряжения по явно завышенной цене.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленобласти, одна из пенсионерок заплатила за шесть приборов 30 тыс. рублей, а вторая лишилась 20 тыс. рублей за два датчика. Позже потерпевшие выяснили, что «красная» цена таким приборам — около 2 тыс. рублей.

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты поддельные «удостоверения» работников энергокомпании, а также сами приборы.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. В настоящее время устанавливаются другие факты их противоправной деятельности.

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