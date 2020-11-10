В Петербурге задержали вымогателей, которые держали в страхе водителей маршруток

В Петербурге задержали вымогателей, которые держали в страхе водителей маршруток
Злоумышленников задержали. Фото: pixabay

В Петербурге задержали участников организованной группы, которые занимались вымогательством денег у водителей коммерческих маршрутных автобусов.

Под угрозой применения насилия к водителям и повреждения транспортных средств двое мужчин в период с июля по сентябрь нынешнего года требовали у них ежедневно передавать деньги. Злоумышленники просили у сотрудников от 300 до 400 рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, вымогателей поймали сотрудники уголовного розыска в понедельник, 9 ноября.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В ходе обысков правоохранители изъяли у подозреваемых телефоны, сим-карты, платежные карты различных банков, травматические пистолеты, ружье и пистолет.

В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности и других участников группы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Воронежем задержали солдата, подозреваемого в расстреле троих военных.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости спб


 

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