В Петербурге задержали вымогателей, которые держали в страхе водителей маршруток

В Петербурге задержали участников организованной группы, которые занимались вымогательством денег у водителей коммерческих маршрутных автобусов.

Под угрозой применения насилия к водителям и повреждения транспортных средств двое мужчин в период с июля по сентябрь нынешнего года требовали у них ежедневно передавать деньги. Злоумышленники просили у сотрудников от 300 до 400 рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, вымогателей поймали сотрудники уголовного розыска в понедельник, 9 ноября.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В ходе обысков правоохранители изъяли у подозреваемых телефоны, сим-карты, платежные карты различных банков, травматические пистолеты, ружье и пистолет.

В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности и других участников группы.

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