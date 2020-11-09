Под Воронежем задержали солдата, подозреваемого в расстреле троих военных

Под Воронежем задержали солдата, подозреваемого в расстреле троих военных
Правоохранителям предстоит определить психическое состояние подозреваемого и установить его мотивацию. Фото: pixabay.com

В поселке Землянск Воронежской области сотрудники правоохранительных органов задержали рядового Антона Макарова, проходящего срочную службу в войсковой части 45117.

Согласно материалам уголовного дела, 9 ноября в 5:30 утра Макаров с топором набросился на офицера, убил его и забрал табельное оружие, после чего расстрелял своих сослуживцев, двое из которых погибли, а один получил серьезные ранения. Затем подозреваемый скрылся с места происшествия.

Спустя несколько часов молодого человека задержали. Подробности инцидента, в частности, мотивация солдата-срочника, неизвестны. Рассматривается версия, что на ужасный шаг военнослужащего мог сподвигнуть нервный срыв. Следователи продолжают экспертизы и исследования, направленные на выяснения обстоятельств и установление психического состояния подозреваемого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в военкомат на Васильевском острове пришел неадекватный мужчина с пистолетом и открыл стрельбу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
военный воронеж расстрел хищение оружия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Под Воронежем задержали солдата, подозреваемого в расстреле троих военных
В Петербурге представили рейтинг самых криминальных районов
Власти Петербурга утвердили «дорожную карту» по ожидаемой ...
В военкомат на Васильевском острове пришел мужчина с сигнальным пистолетом
В Петербурге изменился порядок зачисления в школы первоклассников
В Петербурге создали аппарат для эффективной и экономной дезинфекции транспорта
В Петербурге проходит очередное заседание по делу историка Соколова
Курс доллара на Мосбирже впервые с сентября опустился ниже 76 рублей