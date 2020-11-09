В военкомат на Васильевском острове пришел мужчина с сигнальным пистолетом

Днем 9 ноября в военкомате на Большом проспекте Васильевского острова, 55, открыли стрельбу. Неадекватный дебошир стал стрелять из сигнального пистолета.

Мужчина, примерно 60 лет, зашел в военкомат около 11:30. По неопределенной причине он пришел в ярость и открыл стрельбу. К счастью, никто не пострадал — злоумышленника оперативно обезоружили и задержали до приезда медиков. Прибывшая бригада скорой помощи забрала его в психиатрическую клинику.

По факту происшествия проводится проверка правоохранительными органами Петербурга. По какой причине неадекватный петербуржец оказался в военкомате с оружием, устанавливается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на воскресенье, 8 ноября, сотрудники Росгвардии задержали на Невском проспекте нетрезвого петербуржца, который расколотил стеклянную дверь отеля и витрину соседнего магазина.