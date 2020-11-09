На Невском проспекте нетрезвый петербуржец разбил витрину магазина и дверь гостиницы

На Невском проспекте нетрезвый петербуржец разбил витрину магазина и дверь гостиницы
Задержанного мужчину передали правоохранителям. Фото: pixabay.com

В ночь на воскресенье, 8 ноября, на Невском проспекте в Центральном районе Северной столицы задержали пьяного дебошира, повредившего имущество отеля и магазина.

Как сообщают в пресс-службе управления вневедомственной охраны, в правоохранительные органы около 2:23 8 ноября поступила информация о нетрезвом хулигане, который без всякой причины и цели разбил стеклянную входную дверь отеля на Невском проспекте, а также витрину соседнего с гостиницей сетевого магазина.

К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии. Правонарушитель был задержан за умышленное повреждение чужого имущества. Группа задержания передала хулигана сотрудникам 76 отдела полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несколькими часами ранее в бане на улице Достоевского произошла драка, разнимать которую пришлось наряду росгвардейцев.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
невский проспект новости спб росгвардия хулиганство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказала, какие продукты стоит исключить из меню во время простуды
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вызван в сборную Колумбии
Мемы о скандальном видео Дзюбы затмили выборы в США
МЧС предупреждает: в Петербург вернулся штормовой ветер
Житель Петербурга через суд добивается компенсации от любовника жены за ...
В округе «Морские ворота» разразился скандал с лишением мандата ...
Детский психолог объяснил мотивы нападения подростка, который едва не убил ...
Власти Петербурга, Москвы и областей просят Мишустина ужесточить правила ...