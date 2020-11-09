На Невском проспекте нетрезвый петербуржец разбил витрину магазина и дверь гостиницы

В ночь на воскресенье, 8 ноября, на Невском проспекте в Центральном районе Северной столицы задержали пьяного дебошира, повредившего имущество отеля и магазина.

Как сообщают в пресс-службе управления вневедомственной охраны, в правоохранительные органы около 2:23 8 ноября поступила информация о нетрезвом хулигане, который без всякой причины и цели разбил стеклянную входную дверь отеля на Невском проспекте, а также витрину соседнего с гостиницей сетевого магазина.

К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии. Правонарушитель был задержан за умышленное повреждение чужого имущества. Группа задержания передала хулигана сотрудникам 76 отдела полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несколькими часами ранее в бане на улице Достоевского произошла драка, разнимать которую пришлось наряду росгвардейцев.