В бане на Достоевского мужчина избил двоих посетителей — его задержали росгвардейцы

В субботу, 7 ноября, около полуночи в банном комплексе на улице Достоевского в Центральном районе Петербурга произошла драка между посетителями.

Персоналу оздоровительного комплекса пришлось нажать тревожную кнопку после того как ссора между тремя петербуржцами стремительно переросла в физический конфликт. В результате один из посетителей избил двоих оппонентов. Наряд вневедомственной охраны прибыл на место происшествия в течение двух минут, правонарушителя оперативно задержали.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь — обоих госпитализировали. Злоумышленника передали сотрудникам 28 отдела полиции. О причинах конфликта, приведшего к столь агрессивному поведению, не сообщается. Актуальное состояние пострадавших также неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец хранил в гараже 850 литров поддельного алкоголя.