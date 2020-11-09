В гараже в Петербурге нашли 850 литров «паленого» алкоголя

Поддельный алкоголь в гараже в Кировском районе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Поддельный алкоголь в гараже в Кировском районе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Канистры с поддельным алкоголем, общим объемом примерно 850 литров, хранились в гараже на юго-западе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, гараж находился на улице Возрождения в Кировском районе Петербурга. В помещении гаража сотрудники полиции нашли склад поддельной алкогольной продукции. При этом отсутствовала лицензия на хранение и реализацию алкоголя именно в этом месте.

На причастность к незаконному обороту проверяют владельца гаража. На момент «облавы» он находился внутри и был сразу же задержан и опрошен.

В общей сложности правоохранители изъяли около 850 литров алкоголя в канистрах. Там же нашли наливной насос и фильтр, которые необходимы для создания алкоголя.

Алкоголь и инструменты направили на экспертизу, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поймали наркодилеров, развозивших «закладки» на мусоровозе.