В гараже в Петербурге нашли 850 литров «паленого» алкоголя

В гараже в Петербурге нашли 850 литров &#171;паленого&#187; алкоголя
Поддельный алкоголь в гараже в Кировском районе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Канистры с поддельным алкоголем, общим объемом примерно 850 литров, хранились в гараже на юго-западе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, гараж находился на улице Возрождения в Кировском районе Петербурга. В помещении гаража сотрудники полиции нашли склад поддельной алкогольной продукции. При этом отсутствовала лицензия на хранение и реализацию алкоголя именно в этом месте.

Поддельный алкоголь в гараже в Кировском районе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

На причастность к незаконному обороту проверяют владельца гаража. На момент «облавы» он находился внутри и был сразу же задержан и опрошен.

В общей сложности правоохранители изъяли около 850 литров алкоголя в канистрах. Там же нашли наливной насос и фильтр, которые необходимы для создания алкоголя.

Поддельный алкоголь в гараже в Кировском районе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Алкоголь и инструменты направили на экспертизу, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Поддельный алкоголь в гараже в Кировском районе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поймали наркодилеров, развозивших «закладки» на мусоровозе.

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