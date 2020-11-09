В Петербурге поймали наркодилеров, развозивших «закладки» на мусоровозе

Мусоровоз, на котором работал закладчик. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Мусоровоз, на котором работал закладчик. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургская полиция задержала организованную группу наркоторговцев из четырех человек, в том числе водителя мусоровоза, развозившего закладки.

Как сообщили в ГУ МВД по городу, организованная группа специализировалась на распространении наркотиков и психотропных веществ через интернет-магазин в даркнете.

Задержаны четверо предполагаемых участников группировки: трое мужчин и женщина в возрасте от 26 до 40 лет. Известно, что организатором был 31-летний петербуржец из Приморского района. В его квартире на проспекте Авиаконструкторов нашли около 360 гр психотропного вещества.

Мужчина 26-ти лет выступал в роли администратора интернет-магазина, в его квартире на Гороховой также нашли большое количество вещества.

Закладчиком был 40-летний петербуржец, который подрабатывал водителем мусоровоза. Он распространял наркотики во время передвижения по городу на служебном автомобиле.

Четвертая соучастница — 26-летняя женщина, также была закладчицей. В квартире на проспекте Маршала Жукова нашли более 100 гр наркотического средства.

Полиция установила, что они сделали как минимум 20 закладок в Петербурге и еще как минимум 100 во Всеволожском районе Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция искала наркотики в клубах на Литейном и Конюшенной.