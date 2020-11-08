Полиция искала наркотики в клубах на Литейном и Конюшенной

Антинаркотический рейд в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Антинаркотический рейд в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургская полиция провела очередной антинаркотический рейд в ночных клубах в центре города. Нескольких посетителей отправили на медосвидетельствование, а на полу нашли «сбросы».

Об этом сообщили в городском управлении МВД России. Сотрудники полиции провели рейд в субботу, 7 ноября. На этот раз правоохранители проверили ночную жизнь в двух заведениях — на Литейном проспекте и на Конюшенной площади.

Стоит отметить, что ночные клубы, несмотря на запрет властей, работали после 23.00. Полиция проверила карманы и состояние 80 петербуржцев. Семеро из них отправились на медосвидетельствование из-за признаков наркотического опьянения.

На полу одного из заведений нашли пять «сбросов», содержащих синтетические наркотики. Кроме того, были найдены воздушные шары и баллоны с так называемым «веселящим газом».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская школьница под наркотиками обратилась в больницу после ночи в отеле.