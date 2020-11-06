Петербургская школьница под наркотиками обратилась в больницу после ночи в отеле

Петербургская школьница под наркотиками обратилась в больницу после ночи в отеле
Школьница после оказания медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение. Фото: Pixabay

В Петроградском районе Петербурга несовершеннолетняя жительница самостоятельно обратилась в больницу. Школьница, которая находилась в состоянии наркотического опьянения, заявила о боли в области половых органов.

Инцидент произошел в среду, 4 ноября, в отеле на проспекте Добролюбова. Прибывшие правоохранители установили, что около часа ночи 14-летняя девушка вместе с малознакомым употребляла запрещенные вещества.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мать девочки отказалась давать объяснения и писать заявление о преступлении. Девушку после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открыли дело против гитариста, который занимался сексом со школьницей.

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