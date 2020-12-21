На перекрестке Королева и Сизова загорелся продуктовый магазин

На перекрестке Королева и Сизова загорелся продуктовый магазин
Возгорание в продуктовом магазине. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Небольшой магазин загорелся ночью в Петербурге. Пожарные смогли ликвидировать огонь за 30 минут.

Как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», возгорание произошло в небольшом продуктовом магазине ночью, 22 декабря, примерно в 00:30 на перекрестке улицы Королева и проспекта Сизова. При этом точная причина пожара на данный момент неизвестна.

Местные жители смогли сделать фотографии инцидента. Отмечается, что пожарные потушили огонь примерно за 30 минут. Кроме этого, информации о пострадавших не поступало.

На данный момент спасатели занимаются установлением причины происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что легковушка вылетела с проезжей части после ДТП на перекрестке Цимбалина и Седова. По словам очевидцев, машина отлетела в сторону тротуара после столкновения с другим транспортным средством.

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