«Дом-2» может переехать на другой телеканал

Реалити-шоу может переехать на другой телеканал. Фото: Pixabay

Реалити-шоу может переехать на другой телеканал. Фото: Pixabay

Реалити-шоу «Дом-2» может переехать с телеканала ТНТ в онлайн-кинотеатр или на «СТС Медиа».

«Переговоры по поводу «Дома-2″ ведутся с крупными онлайн-кинотеатрами, а также с площадками СТС Медиа», — рассказал источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией.

Популярное телешоу «Дом-2», которое выходило в эфир с 2004 года, будет закрыто. Об этом стало известно вечером 18 декабря. Многие известные его участники комментируют закрытие телепроекта. Однако недавно появилась информация, что шоу не закроется совсем, а будет выходить в другом формате и на другом телеканале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывшая участница «Дома»-2» Ольга Бузова прокомментировала закрытие реалити-шоу. Она считает, проект «изменил российское телевидение». Об этом экс-соведушая программы написала в своем Instagram-аккаунте.