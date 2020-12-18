Бузова о закрытии «Дома-2»: телевидение «больше не будет прежним»

Бузова о закрытии «Дома-2»: телевидение «больше не будет прежним»
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Бывшая участница «Дома»-2» Ольга Бузова прокомментировала закрытие реалити-шоу. Она считает, проект «изменил российское телевидение». Об этом экс-соведушая программы написала в своем Instagram-аккаунте.

Известный телепроект «Дом-2» больше не будет транслироваться на телеканале ТНТ. Популярное шоу, которое выходило в эфир более 15 лет, будет закрыто. Известные личности уже начали вспоминать свой путь на данной программе. К ним присоединилась и Ольга Бузова.

«Шоу «Дом-2» больше не будет в 23:00. Это просто больше не будет на ТНТ. Мне очень сложно это принять, но это так. «Дом-2» изменил российское телевидение», – написала в социальных сетях Бузова.

Отметим, что последний выпуск программы будет показан 30 декабря в 22:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Собчак назвала закрытие «Дома-2» уходом целой эпохи.

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