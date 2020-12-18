Собчак назвала закрытие «Дома-2» уходом целой эпохи

Собчак назвала закрытие «Дома-2» уходом целой эпохи
Ксения Собчак поделилась своими мыслями по поводу закрытия "Дома-2". Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Телеведущая Ксения Собчак поделилась своими переживаниями по поводу закрытия реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ. Она рассказала о том, как пришла на проект и как многое он ей дал.

Ксения Собчак являлась ведущей популярного телевизионного шоу «Дом-2» с 2004 года. О том, как для нее проходил кастинг и чему она научилась в проекте, телеведущая сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Эта моя первая телевизионная работа, и я всегда с теплом и любовью вспоминаю то время! Я ходила безуспешно на кастинги, меня не взял Эрнст на Фабрику Звезд (пела я и тогда отвратительно), не взяли вести «Афишу» – я соревновалась с Таней Арно, и в финальном туре выбрали ее, а я рыдала крокодильими слезами. Но взяли в ДОМ2», – написала Собчак.

Кроме этого, телеведущая поблагодарила шоу, которое помогло ей сделать дальнейшую карьеру на других телеканалах. Она назвала закрытие «Дома-2», – уходом целой эпохи.

«Спасибо всем моим учителям и институтам, и ДОМ2 я тоже вспоминаю с благодарностью. И помните, неважно кто кем был-важно кто кем стал», – добавила телеведущая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2». Программу больше не будут показывать на телеканале.

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