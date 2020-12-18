ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»

Реалити-шоу «Дом-2» больше не будет выходить в сетке вещания телеканала ТНТ. Генеральный директор программы Александр Расторгуев принял решение закрыть шоу, которое было в эфире более 15 лет.

Как сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, шоу теперь будет выходить на другом канале. Последний привычный выпуск покажут зрителям 30 декабря в 22:00. Он будет двухчасовым.

«Мы безмерно благодарны всем участникам шоу, которые учили страну любить на собственных ошибках», – заявил генеральный директор ТНТ Роман Петренко.

Теперь место «Дом-2» в эфире займет линейка программ в жанре стендап. Их будут показывать после 23:00.

«За 16 лет с момента запуска «Дом-2» телевизионное пространство сильно изменилось — в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ», – добавил Роман Петренко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Шукшина рассказала сколько платят звездам за участие в ток-шоу.