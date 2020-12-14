Шукшина рассказала, сколько платят звездам за участие в ток-шоу

Она убеждена, что артисты посещают подобные передачи только ради денег.

Заслуженная артистка России Мария Шукшина рассказала, что звезды приходят на «пошлые и безнравственные» шоу только ради заработка. Своим мнением она поделилась с «Царьград».

Она отметила, что гонорары иногда исчисляются миллионами. Эксперты, массовка и гости получают деньги за то, что участвуют в съемках, иначе никто бы туда не ходил. Шукшина отметила, что все жалуются на безработицу, но при этом ходят по ток-шоу.

Актриса считает, что нужно создавать альтернативные каналы, на которых не будет «ссор, клеветы, дрязг, жутких семейных разборок».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы гонорары Шнурова и Киркорова в новогоднюю ночь. Больше всех заработает Киркоров, который получает за одну выступление 12,5 миллионов рублей.