Названы гонорары Шнурова и Киркорова в новогоднюю ночь

Названы гонорары Шнурова и Киркорова в новогоднюю ночь
Филипп Киркоров зарабатывает больше других. Фото: instagram.com/fkirkorov

Больше всех заработает Киркоров, который получает за одну выступление 12,5 миллионов рублей.

В России, несмотря на пандемию коронавируса, в новогоднюю ночь могут состоятся корпоративы. Главные мероприятия пройдут в Дубаи, Сочи, Рублевки, Новой Риге и Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Звезды не спешат называть конкретные места, потому что эти мероприятия будут организованы полулегально. Известно, что одно выступление Филиппа Киркорова будет стоить 12,5 миллионов рублей. На втором месте по заработку находится Сергей Шнуров – он просит 11,5 миллионов рублей. В несколько раз меньше зарабатывают Моргенштерн, группа «Руки вверх» и Ольга Бузова — 4 млн, 3,5 млн и 2,5 млн соответственно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что София Ротару не хочет снижать гонорары за выступления. Ее не беспокоит то, что на фоне пандемии коронавируса появились финансовые проблемы.

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