София Ротару не хочет снижать гонорары за выступления

Ее не беспокоит то, что на фоне пандемии коронавируса появились финансовые проблемы.

Певица София Ротару не собирается снижать гонорары за выступления на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал ее директор Сергей Лавров изданию «Собеседник.ru». Артистка просит платить ей в иностранной валюте, так что далеко не всем выгодно с ней сотрудничать. Сейчас у Ротару почти нет работы, как и у многих других артистов.

«По-хорошему, ей надо снизить сумму до 20–30 тысяч евро. Но она этого не делает. Соответственно заказчики выбирают тех, кто подешевле. Сейчас кризис. Денег нет ни у кого»,

— сказал Лавров.

Директор певицы добавил, что Ротару не бедствует, поэтому не берется за любую работу. Ей комфортно живется, несмотря на сложности в мире.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ротару не заплатят за выступление на «Песне года». Представитель певицы добавил, что Ротару не всегда выступает платно. Она поет бесплатно для друзей и на новогодних огоньках.