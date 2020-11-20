Ротару не заплатят за выступление на «Песне года»

Ротару давно дружит с Крутым и не рассчитывают на гонорар. Фото: скриншот Instagram

Ротару давно дружит с Крутым и не рассчитывают на гонорар. Фото: скриншот Instagram

Певица готова приехать в Россию и спеть бесплатно.

Певица София Ротару прилетит в Москву, чтобы сняться в «Песне года». Известно, что ей отказываются платить гонорар, поэтому выступать ей придется бесплатно. Об этом рассказал директор артистки Сергей Лавров в разговоре с «Собеседником».

Представитель певицы добавил, что Ротару не всегда выступает платно. Она поет бесплатно для друзей и на новогодних огоньках. С продюсером Игорем Крутым артистка общается давно, так что на вознаграждение не рассчитывает.

Лавров отметил, что за один концерт Ротару получает около 50 тысяч долларов. Напоминаем, что артистку не раз обвиняли в том, что она зарабатывает в России, а потом тратит эти деньги на спонсирование военных в Украине.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что София Ротару потеряла 42 млн из-за коронавируса.