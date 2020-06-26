София Ротару потеряла 42 млн из-за коронавируса

Артистка лишилась огромных сумм в связи с пандемией, которая не дает работать звездам.

Об этом стало известно 26 июня. Обо всем пишет «Собеседник». Директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что из-за коронавируса артистка лишились 42 миллионов рублей. Он считает, что мало кто из звезд так сильно пострадал во время пандемии. Сразу несколько планов Ротару отменились – так, у нее запланирован корпоратив в Новосибирске, но сейчас певица находится в Украине и не может попасть в Россию из-за закрытых границ. То же касается и других выступлений.

София Ротару с радостью бы вернулась к работе, но пока не может. Отмечается, что частное выступление артистки стоит как минимум 100 тысяч евро, таковых в месяц может быть до трех штук.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица София Ротару отменяет концерты из-за проблем со здоровьем. Лавров напомнил, что Ротару не молодеет и поэтому ей сложно много работать. Тем не менее, концерты планируются, на мероприятиях она также выступает.