Певица София Ротару отменяет концерты из-за проблем со здоровьем

Певица София Ротару отменяет концерты из-за проблем со здоровьем
София Ротару никуда не уходит. Фото: instagram.sofiarotaru.official

Представитель артистки напомнил, что играет роль возраст.

Об этом стало известно 4 марта. Обо всем пишет сайт «Собеседник». Директор Ротару Сергей Лавров прокомментировал слухи об ее уходе со сцены. Он заверил, что она не собирается прощаться с поклонниками и выступает «потихоньку», так как подводит здоровье. Лавров напомнил, что Ротару не молодеет и поэтому ей сложно много работать. Тем не менее, концерты планируются, на мероприятиях она также выступает. Чаще всего артистку заказывают политики и бизнесмены.

«Ротару и Пугачева — это знак качества»,

— цитирует слова Лаврова «Утро.ру».

Директор певицы отметил, что перед уходом со сцены точно состоится масштабный тур по стране.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что директор Софии Ротару отреагировал на слухи об участии певицы в «Голубом огоньке».

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