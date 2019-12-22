Директор Софии Ротару отреагировал на слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, в каких мероприятиях участвовала певица во время пребывания в России.

«Со 2 декабря по 14 декабря София Ротару находилась в России. Отыграла в «Огоньках» и «Песнях года», уже дала концерт в Монако», — рассказал он, сообщает Газета.ру.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ротару может заменить Аллу Пугачеву в «Голубом огоньке».

СМИ писали, что поклонники Аллы Пугачевой не увидят любимую исполнительницу в новогоднюю ночь на телеканалах страны. Певица наотрез оказалась выходить на сцену даже за огромные деньги.

Также сообщалось, что одно выступление певицы Софии Ротару на новогодних кооперативах в Москве будет стоить 60 тыс. долларов — 3,8 млн рублей. Такое заявление сделал генменеджер одного из столичных агентств. Заказчикам необходимо оплатить расходы на дорогу Ротару, а также к гонорару Ротару нужно добавить средства на проживание ее коллектива.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы гонорары звезд российской эстрады. Так, король российской эстрады, любитель эпатажных шоу и перьев Филипп Киркоров зарабатывает просто громадные суммы денег. Только за одно выступление певцу платят до пяти миллионов долларов.