Названы гонорары звезд российской эстрады

Стало известно, сколько зарабатывают российские исполнители.

Так, король российской эстрады, любитель эпатажных шоу и перьев Филипп Киркоров зарабатывает просто громадные суммы денег. Только за одно выступление певцу платят до пяти миллионов долларов. А его доход составляет 8,9 миллионов долларов.

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров, известный своим дебоширством, также отличился уровнем доходов. Не так давно он выпустил новый альбом, который сделал его еще популярнее, пишет Рамблер.

Григорий Лепс прекрасно знает как правильно зарабатывать деньги и пользуется этим. Например, за его выступлении на мероприятии придется заплатить как минимум три миллиона рублей, а если в Новогоднюю ночь, то все семь.

Валерий Меладзе не отстает от своих коллег по отечественному шоу-бизнесу, сумма го заработка, хоть и варьируется, но все равно остается внушительной — от 45 до 75 тысяч евро.

Основной заработок Сергея Лазарева идет от корпоративов и концертов, и, надо отметить, что сумму за выступление он берет не маленькую — 2,5 миллиона рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала: На что уходят миллионные доходы звезд шоу-бизнеса.