На что уходят миллионные доходы звезд шоу-бизнеса

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал данные Росстата о баснословных заработках артистов. Он сказал, что звездам шоу-бизнеса самим достается 10-30% от доходов.

По данным Росстата, в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений средний доход специалистов составил 5,8 млн рублей в месяц. Пригожин объяснил, что высококлассные артисты не находятся на гособеспечении, они сами вынуждены оплачивать коллектив помощников, тратиться на костюмы, видеоклипы, съемки и т.п. Он пояснил на примере своей жены певицы Валерии, куда деваются деньги звезд шоу-бизнеса.

«Мы должны были инвестировать в песню, аранжировку, клип. Совокупность расходов составила 3,5 млн рублей», — рассказал Пригожин.

По его словам, артисты зарабатывают только на концертах, при этом они вынуждены содержать свои коллективы. Продюсер посетовал на то, что Москва — город дорогой и сказал, что многие артисты живут в кредит.

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